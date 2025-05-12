https://news.day.az/society/1752127.html В Азербайджане пойдут интенсивные ливни Дождливая погода, наблюдаемая в районах Азербайджана, сохранится с перерывами до 17 мая. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Отмечается, что в отдельных районах осадки будут носить ливневый, интенсивный характер, возможен град, в высокогорных районах ожидается мокрый снег.
В Азербайджане пойдут интенсивные ливни
Дождливая погода, наблюдаемая в районах Азербайджана, сохранится с перерывами до 17 мая.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что в отдельных районах осадки будут носить ливневый, интенсивный характер, возможен град, в высокогорных районах ожидается мокрый снег.
В связи с осадками возможно повышение уровня воды в реках, в том числе в нижнем течении Куры, а также кратковременные наводнения и паводки в реках на территории Большого и Малого Кавказа.
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