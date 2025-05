Парламент Грузии готовит ответ на американский акт MEGOBARI

Парламент Грузии примет специальное заявление в ответ на MEGOBARI Act, уже поддержанный Палатой представителей США и принятый на рассмотрение Сенатом.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, проект заявления инициирован в парламенте "Грузинской мечтой". Его обсуждение планируется на завтрашней сессии. Докладчиком выступит лично спикер парламента Шалва Папуашвили.

MEGOBARI Act - это двухпартийная инициатива, она предполагает введение масштабных санкций против грузинского руководства за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном.

Одновременно в документе говорится о либерализации визового режима между США и Грузией, расширении экономического сотрудничества и широком пакете поддержки безопасности, если в Тбилиси решат вернуться на путь демократии, скорректируют внешнеполитический курс и откажутся от антизападной риторики.

MEGOBARI - аббревиатура, на грузинском это слово означает "друг". Полное название законопроекта Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence ("Мобилизация и расширение возможностей Грузии для строительства, подотчётности, устойчивости и независимости").

Законопроект, принятый Палатой представителей, еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Трампом. В правящей партии Грузии объясняют MEGOBARI акт теорией заговора и происками врагами Грузии, находящимися под влиянием deep state.