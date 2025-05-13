В Азербайджане подорожает обучение в одном из университетов

Ряд частных вузов Азербайджана планируют увеличение стоимости обучения в предстоящем 2024-2025 учебном году.

Как сообщает Milli.Az со ссылкой на источники в университетах, речь идёт о возможном повышении на 15-20 процентов, в зависимости от учебного заведения и направления подготовки, передает Day.Az.

В Бакинском бизнес-университете уже подтвердили, что рост ожидается.

"Государственные расходы на образование в этом году увеличились, и повышение платы за обучение - закономерный шаг. Окончательные цифры станут известны после утверждения новых плановых мест Министерством науки и образования", - сообщили в вузе.

В то же время Кооперативный университет, Хазар и Азербайджанский университет не планируют пересматривать ценовую политику на следующий учебный год.

В Университете "Одлар Юрду" заявили, что окончательное решение о повышении будет принято после утверждения новых специальностей и квот на приём.

Для справки: в прошлом учебном году стоимость годового обучения в частных вузах Азербайджана варьировалась в широком диапазоне - от 2000 до 4000 манатов в зависимости от вуза и специальности. В частности, в Хазарском университете плата составляла от 2500 до 4000 манатов, в Азербайджанском университете - около 2000, а в Бакинском бизнес-университете - 2500 манатов. В Кооперативном университете и "Одлар Юрду" - от 2000 до 2200 манатов.