iPhone резко подорожает

Компания Apple готовится к повышению цен на линейку iPhone 17, которая будет представлена этой осенью.

Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники в цепочках поставок, сообщает Day.Az.

Отмечается, что удорожание не связано напрямую с торговыми пошлинами между США и Китаем.

Как утверждают инсайдеры, рост цен объясняется внедрением нового дизайна, дополнительными функциями и стремлением Apple сохранить уровень прибыли на фоне растущих издержек. В случае отказа от повышения цен компания могла бы понести значительные убытки.

По предварительным оценкам, только в третьем квартале 2025 года дополнительные таможенные пошлины обойдутся Apple в $900 миллионов. Несмотря на это, генеральный директор Тим Кук пока не делал официальных заявлений о возможном влиянии тарифов на стоимость iPhone.

Apple уже переносит часть производства в Индию, чтобы минимизировать зависимость от Китая. Однако сборка моделей Pro и Pro Max по-прежнему сосредоточена в Китае - инфраструктура Индии пока не позволяет обеспечить массовое производство на аналогичном уровне.

Напомним, что несмотря на попытки Вашингтона и Пекина ослабить торговое напряжение, 20-процентные тарифы на китайские товары, введённые ещё при администрации Дональда Трампа, до сих пор остаются в силе - и распространяются, в том числе, на смартфоны.