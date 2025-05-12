https://news.day.az/world/1752173.html Трамп дал оценку переговорам США и Китая Прошедшие переговоры США и Китая по торговым разногласиям были продуктивными, сторонам удалось добиться "полной перезагрузки". Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в эфире телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Удалось добиться полной перезагрузки.
Трамп дал оценку переговорам США и Китая
Прошедшие переговоры США и Китая по торговым разногласиям были продуктивными, сторонам удалось добиться "полной перезагрузки". Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в эфире телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Удалось добиться полной перезагрузки. Переговоры прошли в очень продуктивной атмосфере", - отметил он.
Президент США добавил, что отношения Вашингтона и Пекина "развиваются очень хорошо".
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