Трамп дал оценку переговорам США и Китая

Прошедшие переговоры США и Китая по торговым разногласиям были продуктивными, сторонам удалось добиться "полной перезагрузки". Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в эфире телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Удалось добиться полной перезагрузки. Переговоры прошли в очень продуктивной атмосфере", - отметил он.

Президент США добавил, что отношения Вашингтона и Пекина "развиваются очень хорошо".