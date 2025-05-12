Мбаппе стал лучшим новичком-бомбардиром в истории "Реала"

Французский нападающий Килиан Мбаппе установил новый рекорд мадридского "Реала" по количеству голов в дебютном сезоне. 26-летний форвард оформил хет-трик в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, форвард перешел в "Реал" в статусе свободного агента летом прошлого года. В своем дебютном сезоне за "сливочных" Мбаппе забил 39 голов во всех турнирах. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.

Мбаппе с 2015 по 2017 год выступал за "Монако", после чего на правах аренды перешел в "ПСЖ" в августе 2017 года, а в июле 2018 года парижане выкупили форварда за 180 млн евро. Вместе с "ПСЖ" он стал шестикратным чемпионом Франции, а также четырехкратным победителем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка. В начале июня 2024 года Мбаппе покинул "ПСЖ" в статусе свободного агента и подписал контракт с "Реалом". Соглашение рассчитано до 2029 года. Вместе с командой француз уже стал победителем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Как писал The Guardian, Мбаппе будет получать в мадридском клубе от 15 млн до 20 млн с ежегодным приростом. "Реал" также будет выплачивать нападающему 125 млн в качестве подписного бонуса в течение пяти лет. Transfermarkt оценивает игрока в 170 млн евро.

В составе национальной сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.