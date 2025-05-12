Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Координационной комиссии по информационной безопасности

Изменен состав Координационной комиссии по информационной безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении, внесенном распоряжением Президента Ильхама Алиева в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 29 марта 2018 года № 3851 "О создании Координационной комиссии по информационной безопасности".

Согласно распоряжению, новый состав Комиссии следующий:

Председатель комиссии:

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Члены комиссии:

Заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики

Начальник Службы электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Кабинету министров поручено решать вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Предыдущий состав комиссии был следующим:

Председатель комиссии

Начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики

Члены комиссии

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

Директор Института информационных технологий министерства науки и образования Азербайджанской Республики.