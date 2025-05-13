В Британии начали расследовать нападение на дом Стармера

Контртеррористическая полиция Великобритании начала расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом пишет газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Накануне пресс-служба лондонской полиции сообщила, что проводится расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера. Правоохранители не уточнили, расценивается ли инцидент как намеренный поджог.