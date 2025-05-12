Для iPad выпустят WhatsApp

Разработчики WhatsApp приступили к официальному бета-тестированию мессенджера для iPad, впервые предлагая пользователям планшетов Apple полноценный доступ к приложению. Запись на тестирование была замечена пользователями форума Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Записаться в программу тестирования предлагалось через платформу TestFlight, однако в данный момент свободные места отсутствуют. Ожидается, что в будущем новая версия станет доступна всем пользователям iPad. Известно, что тестирование проводится на сборке под номером 2.25.15.74.

Отмечается, что закрытая бета-версия для iPad существовала и раньше, однако заметили это только сейчас.

На текущий момент пользователи планшетов Apple могут использовать WhatsApp в формате Web-версии. В таком виде мессенджер поддерживает ключевые возможности: обмен сообщениями, аудио- и видеозвонки. Однако выход полноценного приложения для iPad откроет новые возможности, а также более удобный и расширенный функционал.

Первый iPad вышел еще в 2010 году, и с тех пор устройства остаются одними из самых популярных устройств в категории планшетов. Однако это не помешало Meta (признана в России экстремистской и запрещена) не выпускать все эти годы WhatsApp и Instagram/