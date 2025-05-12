https://news.day.az/sport/1751998.html «Галатасарай» готовится к рекордному чемпионству "Галатасарай", лидирующий в турецкой Суперлиге с 86 очками, находится в шаге от исторического достижения. Как передает Day.Az, "жёлто-красные" опережают ближайшего преследователя - "Фенербахче" - на восемь очков за три тура до завершения чемпионата.
«Галатасарай» готовится к рекордному чемпионству
"Галатасарай", лидирующий в турецкой Суперлиге с 86 очками, находится в шаге от исторического достижения.
Как передает Day.Az, "жёлто-красные" опережают ближайшего преследователя - "Фенербахче" - на восемь очков за три тура до завершения чемпионата.
Если стамбульская команда в следующем матче наберёт хотя бы одно очко, она досрочно станет чемпионом страны в 25-й раз.
Это позволит "Галатасараю" не только пополнить коллекцию титулов, но и первой в истории турецкого футбола получить пятую звезду.
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