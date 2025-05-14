«Курдский вопрос» уходит в небытие вслед за «армянским вопросом»

Автор: Лейла Таривердиева

Террористическая Рабочая партия Курдистана объявила о своем роспуске и переходе к "политическим и демократическим методам борьбы".

Напомним, что в октябре, возвращаясь с саммита БРИКС, Президент Турции в интервью журналистам обвинил США в использовании террористических организаций в своих целях.

23 октября в Анкаре было совершено нападение на штаб-квартиру Турецкой аэрокосмической корпорации. Террористы ворвались в здание, устроили взрывы и стрельбу. В результате погибли 5 человек, 22 получили ранения. В ответ турецкая армия начала операцию против боевиков РПК в Ираке и Сирии.

"Террористы это марионетки. Наша цель: Турция без терроризма. Мы не пойдем на компромиссы в этом вопросе", - заявил Реджеб Тайип Эрдоган. "Террористическая группа, которая пользуется нестабильностью в Сирии прилагает усилия, чтобы получить поддержку некоторых западных стран", - сказал он, отметив, что за 40 лет деятельности РПК жертвами ее терактов стали более 40 000 человек.

Цель "Турция без терроризма", поставленная Президентом Эрдоганом, была поставлена жестко, но предусматривала не только военные методы борьбы с курдским терроризмом. Более того, как отметил недавно на встрече с сопартийцами турецкий лидер, "есть только процесс очищения Турции от терроризма, и никто не должен говорить о чем-то другом".

Турция, объявил журналистам Эрдоган после саммита "Группы двадцати" в Бразилии в ноябре, собирается обновить свою антитеррористическую стратегию с учетом событий в регионе. По его словам, была разработана социальная и экономическая политика, направленная на устранение возможностей для деятельности террористических организаций. "Мы близки к достижению нашей цели - "Турция без терроризма"", - заявил Эрдоган, дав понять, что процесс идет, и идет достаточно успешно.

Накануне президент Турции прокомментировал самороспуск РПК журналистам и сообщил о преодолении важного порога на пути к цели. "Мы считаем, что этот шаг охватит все расширения организации, включая те, что находятся в Северном Ираке, Сирии и Европе. Вековые планы империалистов получили смертельный удар", - отметил лидер Турции. Двери новой эры, сказал он, откроются, как только будет сложено оружие. А соответствующие структуры страны будут очень внимательно следить за процессом, чтобы избежать любых "дорожных происшествий".

Когда турецкий лидер говорит о планах империалистов, он имеет в виду вполне конкретные факты из истории. Курды, как и армяне использовались державами для расчленения Османской империи, только курдам повезло меньше. Для армян все же удалось слепить государственность на азербайджанских территориях. Курды же с крушением Севрского мирного договора остались без государства, хотя в этом договоре Антанта определила границы такого образования в пределах определенной части территорий Турции и северного Ирака. С тех пор "курдский вопрос" использовался против Турции так же, как "армянский вопрос" использовался против Анкары и Баку целое столетие.

Курдский терроризм стал большой проблемой, а для Европы он стал еще и головной болью. Потому что в логике поддержки инструментов давления на Анкару террористы РПК спокойно получали убежище в европейских странах, продолжая свою деятельность оттуда. Эта политика аукнулась европейцам в 2022 году, когда после начала войны в Украине Швеция и Финляндия в страхе перед Россией поспешили подать заявки на вступление в НАТО. Турция заявила, что заблокирует их членство, так как "спонсор терроризма не может стать членом НАТО". Согласно турецким источникам, Швеция поддерживает террористов РПК и ее сирийских союзников, курдский "Демократический союз" (PYD), поставляя им оружие, а их группировки спокойно функционируют на территории страны. Финляндия хоть и не поддерживает тем или иным способом террористические курдские организации, тем не менее, дает им возможность вести деятельность на своей территории. Турция поставила вопрос ребром, и позиции курдских террористов в Европе тогда сильно пошатнулись.

А есть еще США, которые изначально активно поддерживали PYD и курдских террористов в целом. Поэтому после решения РПК о самороспуске, многие аналитики связали это решение с отмашкой из Вашингтона.

Как сказал в беседе с Day.Az турецкий политический аналитик Энгин Озер, самороспуск РПК напрямую связан с политикой новой администрации США и касается также иранского вопроса. "80 процентов членов РПК находятся в Сирии, остальные - в Северном Ираке. Сегодня силы РПК фактически интегрированы в сирийские формирования. Новые сирийские власти в марте объявили о заключении соглашения об интеграции в состав государства всех военных и гражданских структур курдской автономной администрации, действующей на севере и востоке Сирии. Сейчас американцы собираются создавать новые курдские формирования, дружественные Израилю и США. В свою очередь Анкара пытается наладить отношения с турецкими курдами, чтобы они не присоединялись к этой тенденции. Однако в данной ситуации, скорее всего, Анкара уже выбрала себе место - и оно рядом с Соединенными Штатами. Не исключено, что в обозримом будущем будет осуществлена какая-то военно-воздушная операция против Ирана, и тут может быть использован фактор иранских курдов, которые выступят против действующего режима", - считает Энгин Озер.

Собственные интересы Вашингтона в данном случае, конечно же, играют основную роль. Однако не стоит сбрасывать со счетов и хорошие личные отношения Трампа и Эрдогана. Политика Президента Турции явно импонирует новому главе американской администрации, о чем тот неоднократно говорил. Вероятно, в случае с РПК сработал принцип Тараса Бульбы "я тебя породил, я тебя и убью". Не можем ничего утверждать, но не исключено, что "курдский вопрос" перестал быть нужен Западу в своем классическом звучании. И основную роль в таком раскладе сыграла жесткая и непримиримая позиция Анкары. Турция выдержала эту политико-террористическую атаку, не сдалась и дождалась момента, когда, согласно восточной поговорке, мимо пронесли труп ее врага. С той лишь разницей, что она не сидела тихо, а приложила к такому результату все усилия.

События на международной арене словно специально нанизывались одно на другое в интересах турецкой стороны. Новая, прагматичная администрация Белого дома, новая, осознающая необходимость стабильности власть в Сирии. Новые власти и в Вашингтоне, и в Дамаске лояльны к Анкаре, чем та успешно воспользовалась, построив дипломатический, а местами и военный диалог. Ряд успешных операций турецких ВС на севере Ирака фактически обезглавили РПК. У PYD в Сирии тоже не осталось шансов. В условиях потери интереса к "курдскому вопросу" основных спонсоров, антитурецкий проект не смог бы долго продержаться на плаву.

Какими бы не были причины ухода в небытие террористической организации, для турецкой стороны главное - результат. Снятие курдской террористической угрозы это серьезное облегчение. Хорошая новость это и для самих турецких курдов. Наличие этнической террористической организации, которая якобы борется за твои права на самом деле выполняя чей-то политический заказ, осложняет жизнь курдскому народу. Как "армянский вопрос" не давал покоя армянскому народу на протяжении более чем ста лет. Сегодня искусственно созданный "армянский вопрос" теряет позиции и уходит из мировой повестки за ненадобностью. Так же стирается и "курдский вопрос". Он больше не нужен. Оба отыграли свою роль.

Процесс ликвидации курдских террористических групп будет происходить без участия внешних посредников и гарантов. Это правильное решение - никто не сможет помешать туркам и курдам договориться.