РПК прекратила существование

С 5 по 7 мая 2025 года РПК провела съезд в двух регионах северного Ирака. На съезде обсуждались предложения Оджалана о прекращении вооружённой борьбы и переходе к политическим методам борьбы за права курдов.

Как передает Day.Az, по итогам съезда было принято решение о самороспуске организации и прекращении вооружённой деятельности.

В итоговой декларации съезда, которую цитирует канал, указывается, что "съезд постановил распустить организационную структуру РПК и прекратить вооруженную борьбу, положив тем самым конец деятельности организации".

В феврале 2025 года Абдулла Оджалан призвал РПК сложить оружие и распустить организацию, отметив, что вооружённая борьба исчерпала себя и необходимо перейти к политическим методам решения курдского вопроса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорое разоружение и роспуск РПК, заявив, что страна стоит на пороге новой эры без террора.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что одного лишь разоружения недостаточно; необходимо также устранить нелегальные структуры и интегрировать курдское движение в легальное политическое поле.