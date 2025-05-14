В Париже попытались похитить беременную женщину

Беременную женщину с ребенком попытались похитить в Париже - предполагается, что она дочь криптовалютного эксперта.

Злоумышленники предприняли попытку похищения 34-летней женщины и ее двухлетнего ребёнка на востоке французской столицы. Инцидент произошёл утром на глазах у прохожих, сообщает DailyMail, передает Day.Az.

Её муж, услышав происходящее, вмешался и начал звать на помощь, крича: "Помогите! Она беременна!" После этого нападавшие сели в фургон и скрылись с места происшествия.

Очевидец заснял всё на видео из окна своей квартиры. На кадрах видно, как женщина вырывает у одного из нападавших пистолет и выбрасывает его, не дав применить оружие. Полиция устанавливает личности преступников и выясняет мотивы нападения.