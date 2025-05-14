США и Китай достигли прорывных договоренностей

Соединенные Штаты и Китай достигли в результате встреч в Швейцарии прорывных торгово-экономических договоренностей, однако их детали еще предстоит согласовать.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"На выходных мы достигли прорывного соглашения с Китаем", - сказал глава администрации США в Саудовской Аравии на двустороннем инвестиционном форуме. Его выступление транслировали в прямом эфире американские новостные телекомпании. "Мы должны согласовать небольшие детали", - признал при этом Трамп.

Он утверждал, что, в соответствии с выработанными договоренностями, КНР, по сути, согласилась полностью открыть свои рынки для американского бизнеса. "Однако Китай согласился открыться для США в плане торговли и всего остального", - считает хозяин Белого дома. "Но они [еще] должны это сделать. Посмотрим, как будут развиваться события", - добавил Трамп.

США трижды повышали дополнительные тарифы на китайский импорт, в итоге они достигли 145%. Китай в апреле в качестве контрмер зеркально поднимал тарифы на всю американскую продукцию, доведя их до 125%. Переговоры по торгово-экономическим вопросам между США и КНР прошли в Швейцарии 10-11 мая. По их итогам стороны сообщили о взаимном сокращении пошлин с 14 мая 2025 года.