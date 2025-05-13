https://news.day.az/officialchronicle/1752404.html Бахруз Ахмедов назначен Военным прокурором Азербайджана Бахруз Видади оглу Ахмедов назначен заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики - Военным прокурором Азербайджанской Республики. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Бахруз Ахмедов назначен Военным прокурором Азербайджана
Бахруз Видади оглу Ахмедов назначен заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики - Военным прокурором Азербайджанской Республики.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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