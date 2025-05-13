Бахруз Ахмедов назначен Военным прокурором Азербайджана

Бахруз Видади оглу Ахмедов назначен заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики - Военным прокурором Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.