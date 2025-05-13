1000 семей в Азербайджане получат квартиры

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует в этом году передать 1000 квартир и индивидуальных домов семьям шехидов, инвалидам, получившим инвалидность в результате военных действий, а также лицам, которым установлена инвалидность в связи с участием в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС - независимо от даты постановки на учёт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, с послевоенного периода данным категориям граждан уже было предоставлено 6,8 тысячи жилых объектов. В целом за всё время реализации программ - 16 тысяч квартир и частных домов.

Указанные меры реализуются на основе указа Президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года о дополнительной поддержке лиц, получивших инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, а также семей шехидов.