Франция угрожает Турции

Франция объявила о скорых поставках греческому Кипру систем противовоздушной обороны малой дальности Mistral 3, которые планируется применять против турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет газета Türkiye.

Турецкое издание со ссылкой на диписточники в Анкаре отмечает, что на юг Кипра планируются поставки в целом 40 современных зенитно-ракетных комплексов Mistral 3, что "вынуждает Турцию предпринять ответные меры в противовес скандальным шагам Парижа".

Газета напоминает, что соглашение между Францией и греческим Кипром, частью которых являются поставки Mistral 3, было подписано на оборонной выставке DEFEA 2025 в Афинах.

"БПЛА Bayraktar TB2 доказали высокую эффективность и маневренность, в том числе, в Ливии, Сирии и Карабахском регионе Азербайджана. Эксперты сомневаются в действенности французских Mistral 3 против турецких беспилотников", - пишет издание.

Вместе с тем дипломатические источники в Анкаре заявили газете Türkiye, что страна не допустит какой-либо угрозы безопасности народа Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

"Призываем все стороны, и в особенности Францию, к незамедлительному отказу от шагов, которые могут нанести ущерб региональной стабильности", - подчеркнули источники в турецкой столице, назвав действия Парижа "провокацией", которая воспринимается Анкарой в качестве "вызова политике национальной безопасности".

"В ответ на действия Парижа, повышающие градус напряженности в Восточном Средиземноморье, Анкара предпримет ответные шаги, в том числе, на международных площадках. Действия Франции являются прямой угрозой в адрес Турции и ТРСК. Франция с одной стороны является "союзником" Турции по НАТО, а с другой - угрожает турецкому присутствию в Восточном Средиземноморье", - подчеркнули диписточники.