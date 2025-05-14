https://news.day.az/world/1752497.html Израиль нанес удар по подземному штабу ХАМАС Армия обороны Израиля нанесла удары по подземному штабу ХАМАС под больницей в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщает армейская пресс-служба. По данным гостелерадиокомпании Kan, целью ударов являлся глава боевого крыла радикального движения Мухаммед Синвар.
Израиль нанес удар по подземному штабу ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла удары по подземному штабу ХАМАС под больницей в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает армейская пресс-служба.
По данным гостелерадиокомпании Kan, целью ударов являлся глава боевого крыла радикального движения Мухаммед Синвар. ЦАХАЛ пока не может подтвердить, привела ли атака к гибели Синвара.
Телеканал Al Jazeera в свою очередь сообщает, что в результате израильских атак погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько получили ранения.
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