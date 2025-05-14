Израиль нанес удар по подземному штабу ХАМАС

Армия обороны Израиля нанесла удары по подземному штабу ХАМАС под больницей в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает армейская пресс-служба.

По данным гостелерадиокомпании Kan, целью ударов являлся глава боевого крыла радикального движения Мухаммед Синвар. ЦАХАЛ пока не может подтвердить, привела ли атака к гибели Синвара.

Телеканал Al Jazeera в свою очередь сообщает, что в результате израильских атак погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько получили ранения.