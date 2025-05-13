Microsoft решила уволить часть сотрудников по всему миру.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на представителя технологического гиганта сообщает CNBC.

По словам представителей компании, увольнения затронут три процента сотрудников на всех уровнях, в разных командах и регионах. Это самый масштабный этап увольнений в Microsoft с момента сокращения 10 тысяч должностей в 2023 году (порядка пяти процентов от числа всей рабочей силы). Сейчас в компании отмечают, что новые сокращения не связаны с эффективностью работы.

В июле 2023-го Microsoft провела еще один этап увольнений, всего неделю спустя сокращения десяти тысяч человек.

"Организационные и кадровые изменения являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим определять приоритеты и инвестировать в стратегические направления роста для нашего будущего и в поддержку наших клиентов и партнеров", - пояснили в пресс-службе корпорации.