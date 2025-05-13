В Азербайджане ожидается сильный ветер

С 14 мая по полдень 15 мая в Баку, на Абшеронском полуострове и нескольких регионах Азербайджана ожидается сильный ветер, в связи с чем было объявлено желтое и оранжевое предупреждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в таких районах, как Кяльбаджар, Лачин, Физули, Джебраил, Зангилан, Агдам, Агдере, Гедабек, Гёйгёль, Газах, Товуз, Самух, Агстафа, Бейлаган, Сальян, Имишли, Сабирабад, Ширван, Билясувар, Гёйча, Агдаш, Кюрдамир, Уджар, Саатлы, Хачмаз, Шабран, Шеки, Гах, Загатала, Балакен, Сиязан, Огуз, Габала, Губа, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Джалилабад, Лерик, Ярдымлы, Масаллы, Лянкяр, Астара, а также в Нахчыванской АР предсказывается северо-западный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/с.

В столице и на Абшероне, а также в таких городах, как Дашкесан, Гянджа, Шамкир, Нафталан, Гёранбой, Тертер, Барда, Евлах, Нефтчала, Гаджигабул, Агджабеди, Мингячевир, Гусар, Гобустан, Хызы, ветер будет еще сильнее, достигая порывов от 20,8 до 28,4 м/с.