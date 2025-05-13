Команда Байдена хотела использовать инвалидное кресло при его переизбрании

Команда бывшего американского президента Джо Байдена думала о необходимости использования им инвалидного кресла в случае переизбрания из-за его проблем со здоровьем.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на еще не опубликованную книгу "Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова".

По данным журналистов, представители Демократической партии в ходе предвыборной гонки пытались скрыть от общественности ухудшение самочувствия политика, в том числе его проблемы со спиной. Помощники Байдена стали рассматривать разные варианты дальнейшего плана действий, однако идея с инвалидным креслом в итоге показалась им слишком радикальной - его использование могло подорвать доверие избирателей к демократу и снизить его шансы на переизбрание.

- И до сих пор мы все еще ждем, чтобы кто-то, кто угодно, указал на то, где Джо Байдену пришлось принять решение, когда он не смог выполнять свою работу из-за умственного расстройства, - говорится в материале.