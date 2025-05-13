Один из министров в Азербайджане заразился коронавирусом

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов сдал положительный тест на коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом сообщили в министерстве.

По информации ведомства, тест был проведён в связи с подготовкой к участию министра в международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro, которая проходит в Баку.

"Результат оказался положительным, и поэтому министр не смог присутствовать на мероприятии", - сообщили в министерстве.