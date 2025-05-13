https://news.day.az/society/1752471.html Один из министров в Азербайджане заразился коронавирусом Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов сдал положительный тест на коронавирус. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом сообщили в министерстве.
Один из министров в Азербайджане заразился коронавирусом
Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов сдал положительный тест на коронавирус.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом сообщили в министерстве.
По информации ведомства, тест был проведён в связи с подготовкой к участию министра в международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro, которая проходит в Баку.
"Результат оказался положительным, и поэтому министр не смог присутствовать на мероприятии", - сообщили в министерстве.
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