Цены на квартиры в новостройках в центре Баку возросли

На рынке вторичного жилья квартиры делятся на разные ценовые сегменты - дешевые, средние и дорогие. Большинство предлагаемых на рынке квартир относится к среднему ценовому диапазону. Большая часть квартир (около 70%) на вторичном рынке Баку относится к ценовой категории от 2000 долларов (3400 манатов) за 1 кв. м и ниже.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend пресс-секретарь Палаты оценщиков Азербайджана Эльнур Фарзалиев.

По его словам, средняя цена в этом сегменте в 2015 году составила 1541 доллар за кв. м. (ранее 1200 манатов/кв.м).

"Дорогие квартиры (высокого класса, расположенные в центре города, от 2500 манатов за квадратный метр) в последнее время демонстрируют более высокие темпы роста. Например, в 2022 году средняя цена на дорогие квартиры составила 3079 манатов/кв.м. и годовой темп роста составил 4,34%, в то время как средняя цена на недорогое жилье (около 1500 манатов за квадратный метр в отдаленных районах) - 1336 манатов/кв. м. и годовой прирост составил 1,14%. В период 2024-2025 годов эта тенденция обострилась. В то время как цены на квартиры в элитных новостройках, расположенных в центре, выросли примерно на 15%, в дешевом сегменте (старые здания, окраины) рост остался в диапазоне 5-10%.

Согласно анализу "MBA Group", за год, до 2025 года цены на новостройки (дорогой сегмент) выросли на 14,9%, в то время как на квартиры в старых домах (относительно дешевый сегмент) - на 11,3%. Это связано с тем, что рост спроса в основном сосредоточен на дорогом жилье, а рынок в этом сегменте более активен. Квартиры, приобретаемые с инвестиционной целью, также в основном представляют собой жилье в дорогостоящих новостройках - иногда даже проекты на ранней стадии строительства (на стадии котлована) находят покупателей по цене на 5-18% выше, чем в готовых зданиях. Эта новая тенденция показывает, что инвесторы заранее вкладывают капитал в дорогой сегмент в надежде продать его подороже в будущем, что приводит к ускорению динамики цен на роскошное жилье", - сказал Э.Фарзалиев.

Он добавил, что в сегменте недорогого жилья (например, 1-2-комнатные квартиры в "хрущевках") рост цен был относительно слабым.

"В некоторые годы даже наблюдалось снижение цен в этом сегменте из-за структурных изменений. В частности, даже если доля старых домов в рыночном портфеле увеличивается (потому что этих квартир много в продаже, а покупателей мало), их цена остается неизменной или растет очень незначительно. В период пассивности рынка в начале 2024 года наибольшие трудности испытывались с продажей именно дешевых/старых квартир. Однако по мере восстановления общей экономической активности в этом сегменте также был зафиксирован небольшой рост цен (в пределах 5-10% в год). Следовательно, верхняя часть ценовой пирамиды росла быстрее, чем нижняя. Средняя цена дорогих квартир в настоящее время более чем в два раза превышает среднюю стоимость дешевых квартир (например, 3000+ манатов/кв. м и 1300-1500 манатов/кв.м) и со временем этот разрыв несколько увеличился. Но основная масса рынка по-прежнему находится в среднем сегменте, а рынок дешевого жилья по-прежнему достаточно широк", - отметил Э.Фарзалиев.