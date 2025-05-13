Начались международные учения Anatolian Phoenix–2025

На авиабазе, расположенной в городе Конья Турецкой Республики, стартовали международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix - 2025" ("Anadolu Ankası - 2025") с участием военнослужащих различных стран.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерство обороны Азербайджана.

Вначале участники учений понаблюдали за показательными полётами авиационной группы ВВС Турции "Türk Yıldızları" ("Турецкие звёзды").

Затем был представлен брифинг о цели, сценарии и месте проведения учений, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах.

Отметим, что на международных учениях, которые продлятся до 23 мая текущего года, Азербайджан представляют пилоты ВВС, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, технический персонал и авиационные средства.