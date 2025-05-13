США и Саудовская Аравия заключили крупнейшую сделку в сфере обороны

США и Саудовская Аравия подписали соглашение о продаже оборонной продукции на сумму около 142 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az, договор охватывает широкий спектр направлений - от развития военно-воздушных сил, систем ПВО и ПРО до морской и пограничной безопасности, модернизации коммуникационных систем, а также обучения и технической поддержки для усиления потенциала саудовских вооружённых сил.

Кроме того, стороны заключили пакет соглашений и инвестиционных договорённостей общей стоимостью свыше 600 миллиардов долларов. Это стало крупнейшим соглашением в истории двустороннего экономического сотрудничества.

Церемония подписания состоялась в Эр-Рияде при участии президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Лидеры подтвердили стремление к углублению стратегического партнёрства и укреплению долгосрочного экономического взаимодействия между странами.