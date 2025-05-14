Армения деградирует

Автор: Мехти Ахмедзаде

Помните, был такой персонаж в Армении - Арцрун Ованнисян? В 2020-м году, во время Второй Карабахской войны, он являлся спикером армянского минобороны. Ованнисян нес столько чуши и вешал нескончаемое количество лапши на уши армянам, что получил прозвище Врун Арцрун, когда стало ясно, что ВС Армении терпят один разгром за другим. После войны он молча удалился из военного ведомства, а потом из страны. За рубежом дела у Ованнисяна пошли не очень и он был вынужден вернуться на родину, где стал выступать в качестве некоего эксперта. То есть, чушь он продолжает нести и сегодня.

К примеру, в Сети распространились кадры, на которых экс-спикер говорит о том, что если бы Гитлер победил во Второй мировой войне, то это было бы на пользу Армении...

"У Германии была программа под названием "Операция Гертруда" - разработанная и четкая программа, согласно которой предполагалось, если после Сталинграда Германия завоюет Кавказ, то из Болгарии, а Болгария являлась союзников Германии в то время, знаете, намечалось вторжение дивизий и сухопутных войск, в том числе из "независимой" Армении, получившей независимость от СССР.

Если бы это произошло, то немцы из Армении и Болгарии вторглись и захватили бы Турцию, а эта программа предполагала создание объединенной исторической Армении", - изрек Ованиссян.

Кто-нибудь удивлен, что экс-спикер страны, где героизируется фашист и пособник нацистов Гарегин Нжде, симпатизирует гитлеровским планам вторжения в другие страны?

Слушая бредни Ованнисяна, невольно задумываешься: то ли человек окончательно сошел с ума, то ли просто решил напомнить о себе, выбрав самый отвратительный способ - оправдание нацистской идеологии. И ведь это не просто частное мнение одного деградировавшего "эксперта", это вполне укладывается в общую армянскую повестку, где памятники нацистским пособникам ставят, улицы в честь фашистов называют, а теперь еще и мечтают о Третьем рейхе, который, по их фантазиям, должен был подарить им "великую Армению".

Так и хочется спросить у Арцруна: неужели после стольких лет вранья на брифингах Минобороны ты решил уйти в жанр альтернативной истории и суетливо искать смысл жизни в фанфиках про Гитлера? Может, лучше бы нашел работу попроще - охранником где-нибудь в винном магазин?

Говорить о "пользе" нацистского вторжения - это не что-то из ряда вон выходящее для армянских "интеллектуалов". Это часть их искаженной идеологии, где мечты о территориальной экспансии прикрываются любыми флагами. Хоть флагом Рейха, хоть каким другим.

Да, сегодня Арцрун не стоит за трибуной Министерства обороны, но грязь, которую он льет, ничем не отличается от той, что он вбрасывал в 2020-м, уверяя, что ВС Азербайджана "отступили до Тавуша", в то время как армянские солдаты пачками сдавались в плен.

Смешно и страшно. Смешно - от его глупости. Страшно - от того, что эта глупость находит поддержку у общества, где фашист Нжде считается героем, а проигрыш в войне оборачивается мифами и новыми бредовыми надеждами. Очередной виток армянской шизофрении...Теперь они не просто проиграли войну, они еще и жалеют, что Гитлер не выиграл.

Если бы в мире проводили конкурс на самый позорный "экспертный" бред, Ованнисян уверенно бы занял первое место. Хотя нет - пожалуй, второе. Первое неизменно остается за армянским национальным мифотворчеством.