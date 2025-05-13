Маск присутствовал на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии

Илон Маск тоже с Трампом в Саудовской Аравии -  его сняли на встрече с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.