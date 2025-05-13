https://news.day.az/world/1752438.html Маск присутствовал на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии - ВИДЕО Илон Маск тоже с Трампом в Саудовской Аравии - его сняли на встрече с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Маск присутствовал на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии - ВИДЕО
Илон Маск тоже с Трампом в Саудовской Аравии - его сняли на встрече с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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