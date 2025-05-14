Украина подписала 2 коммерческих соглашения с США

Украина подписала два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США (DFC). Об этом сообщает украинский Forbes со ссылкой на источники в Министерстве экономики Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, отмечается, что со стороны Киева подпись под документами поставил директор украинского Агентства по поддержке государственно-частного партнерства при министерстве экономики Нико Гачечиладзе.

Речь идет о соглашениях об ограниченном партнерстве и о компании, которая будет выступать генеральным партнером в формируемом фонде. Условия соглашений не раскрываются, отмечает издание.

Ранее во вторник министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина завершила все процедуры для запуска так называемого американо-украинского фонда восстановления и что соответствующая нота передана временному поверенному в делах США в Украине Джули Дэвис.

17 апреля Украина и США подписали меморандум , подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах. 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами. 8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Накануне Владимир Зеленский утвердил ратификацию соглашения.