Toyota показала обновленный RAV4

Toyota показала первые изображения кроссовера RAV4 нового поколения. Шестая генерация RAV4 на подходе - официальные подробности о новинке Toyota обещает рассказать уже 21 мая, а пока Carscoops собрал то, что уже известно о модели. Судя по тизерным фотографиям, кроссовер заметно преобразится снаружи и станет более брутальным, а салон будет походить на тот, который мы уже видели у Prius.

Как передает Day.Az, на одном из снимков кроссовер запечатлен с высоты птичьего полета: можно рассмотреть перекроенную переднюю часть с острыми гранями и новую выштамповку на капоте. На более ранних изображениях, продемонстрированных в ходе анонса RAV4 в Китае, показали и переднюю оптику в форме бумерангов, выполненную в стиле других моделей марки.

Рубленые линии присутствуют и в салоне: переднюю панель сделали угловатой, на ней установлены два раздельных экрана. Обещана и проекция на лобовое стекло.

По неофициальным данным, "шестой" RAV4 базируется на универсальной платформе GA-K, той же, которая лежит и в основе нынешнего кроссовера. Ожидается, что со сменой поколения модель станет безопаснее.

Что же касается силовых установок, то Toyota сосредоточится на гибридных технологиях, а вот бензиновые версии из гаммы исключат, по крайней мере на некоторых рынках.

При этом в Китае могут остаться консервативные и относительно доступные версии с передним приводом, 2,0-литровым "атмосферником" и вариатором.