Новый военный прокурор Азербайджана - Кто он?
Как сообщалось ранее, соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Бахруз Видади оглу Ахмедов назначен заместителем Генерального прокурора - Военным прокурором Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az, Бахруз Ахмедов родился 4 июля 1984 года. Он окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. Родом из Нефтчалинского района.
Свою профессиональную деятельность Ахмедов начал в органах прокуратуры и за долгие годы службы в правоохранительной и военной сферах приобрел значительный опыт. Он зарекомендовал себя как один из самых надежных и компетентных сотрудников Военной прокуратуры.
За время службы он занимал различные ответственные должности, в том числе был военным прокурором Газахского района, а затем возглавлял Следственное управление Военной прокуратуры.
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