Новый военный прокурор Азербайджана

Как сообщалось ранее, соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Бахруз Видади оглу Ахмедов назначен заместителем Генерального прокурора - Военным прокурором Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, Бахруз Ахмедов родился 4 июля 1984 года. Он окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. Родом из Нефтчалинского района.

Свою профессиональную деятельность Ахмедов начал в органах прокуратуры и за долгие годы службы в правоохранительной и военной сферах приобрел значительный опыт. Он зарекомендовал себя как один из самых надежных и компетентных сотрудников Военной прокуратуры.

За время службы он занимал различные ответственные должности, в том числе был военным прокурором Газахского района, а затем возглавлял Следственное управление Военной прокуратуры.