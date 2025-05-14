Трамп дал совет Западу

Запад не должен втягивать себя сам в еще одну "бесконечную войну" - в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт в Украине.

"Западу не следует втягивать себя <...> в еще одну бесконечную войну - в Европе. В еще одну бесконечную войну", - сказал глава администрации США на двустороннем инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. Его выступление транслировали в прямом эфире американские новостные телекомпании.

"Нам следует добиться прекращения кровопролития и работать вместе, занимаясь крупнейшими долгосрочными угрозами как одна непобедимая команда", - убежден Трамп. "Мое предпочтение как президента Соединенных Штатов всегда будет заключаться в том, чтобы иметь мир и партнерства. Когда этого исхода можно достичь. И так будет всегда", - утверждал американский лидер.