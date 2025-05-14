Мощное землетрясение произошло у берегов Мексики

Мощное землетрясение произошло у западного побережья Мексики.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки рядом с латиноамериканской страной зафиксировали во вторник, 13 мая, в 14:43 по местному времени. Магнитуда землетрясения достигала 5,9 баллов - его можно считать сильным.

Эпицентр находился в 295 километров к северо-западу от небольшого города Ла-Крус-де-Лорето. Очаг залегал на глубине 10 километров. О разрушениях и пострадавших информация не уточнялась. Угрозу цунами в стране не объявляли.