Определился обладатель "Золотой пальмовой ветви"

Ежегодный Каннский кинофестиваль в 78-й раз открылся во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт в Канне. На церемонии открытия была вручена первая "Золотая пальмовая ветвь", которой удостоился в этом году американский актер Роберт Де Ниро.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в 2025 году почетную награду за общий вклад в кинематограф ему вручил снимавшийся с ним в "Убийцах цветочной луны" (2023 г.) Леонардо Ди Каприо. Перед открытием фестиваля многие гости церемонии в беседе с журналистами вспоминали одну из самых знаковых ролей ветерана киноиндустрии - главного героя фильма "Таксист" (1976 г.) Мартина Скорсезе. При этом за всю свою продолжительную карьеру, начавшуюся в 1960-х годах, Де Ниро сыграл в 110 полнометражных фильмах, многие из которых стали классикой кинематографа.

Программа фестиваля

Традиционно для одного из старейших киносмотров в мире изготавливаются две "Золотых пальмовых ветви". И если первая вручается по традиции ветеранам киноиндустрии, то вторая является главной наградой основного конкурса, в котором в этом году за звание лучшего поборются 19 фильмов. Среди них три французских картины, в том числе "Досье 137" (Dossier 137, 2025) режиссера Доминика Молля.

Американский кинематограф представлен картинами "Финикийская схема" (The Phoenician Scheme, 2025) режиссера Уэса Андерсона с участием Скарлетт Йоханссон и "Эддингтон" (Eddington, 2025) Ари Астера c Хоакином Фениксом и Эммой Стоун в главных ролях. В конкурсе также примут участие итальянский байопик "Фуори" (Fuori, 2025) о писательнице и актрисе Голиарде Сапиенца, бразильский детектив "Тайный агент" (Agente Secreto, 2025) и японская драма "Ренуар" (Renoir, 2025).

Во внеконкурсной программе будет показана новая работа Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле" (The Disappearance of Josef Mengele, 2025), лента "Финальная расплата" - восьмой фильм цикла "Миссия невыполнима"(Mission: Impossible - The Final Reckoning, 2025). Фильм будет представлен в присутствии исполнителя главной роли Тома Круза, который получит право на премьере подняться по лестнице Каннского дворца. Фильмом открытия станет дебютная работа режиссера Амели Боннен "Уехать однажды" (Partir un jour, 2025), которая также представлена во внеконкурсной программе.

Дресс-код

Примечательно, что с этого года организаторы фестиваля ужесточили дресс-код для гостей церемонии, чтобы избежать появления чересчур экстравагантных или слишком прозрачных нарядов на красной ковровой дорожке. В частности, были запрещены длинные шлейфы, размер которых мешает нормальному перемещению гостей и мешает рассадке в зале.

Как оказалось, не все смогли соответствовать новым требованиям: американская актриса Хэлли Берри, которая в этом году вошла в состав жюри киносмотра, рассказала журналистам, что ей пришлось переодеться, чтобы попасть во Дворец фестивалей и конгрессов. "У меня было потрясающее платье от Гаурава Гупты, которое я хотела надеть сегодня вечером, но не могу, потому что шлейф слишком длинный. Конечно, я собираюсь следовать правилам, поэтому мне пришлось изменить образ", - сказала она на пресс-конференции за несколько часов до открытия. AFP отмечает, что не все последовали ее примеру и в нестандартных платьях на красной ковровой дорожке появились германская модель Хайди Клум и китайская актриса Ван Цяньхуэй.