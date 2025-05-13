Пользователи сервисов Mail получили новые возможности

В линейке тарифов "Почты" и "Облака Mail" стал доступен новый тариф "Семейный". Теперь можно добавлять в подписку до четырех пользователей и использовать один терабайт облачного пространства для общих дел.

Как передает Day.Az, о нововведении сообщается в релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру".

При создании семьи у владельца и ее членов появится возможность создавать общие папки и альбомы в разделе "Семья" и пользоваться всем доступным местом в облаке. Папки станут доступны всем участникам подписки, а личные файлы останутся приватными. Кроме того, участникам доступна безлимитная автозагрузка.

"В нашем сервисе очень много семейных пользователей, и нам важно отвечать их потребностям. С тестовым запуском семейной подписки мы сделали облачный сервис еще удобнее и практичнее для повседневного использования. (...) Мы стремимся создавать решения, которые делают жизнь лучше, - и семейная подписка именно об этом", - заявил руководитель продуктового направления "Почты" и "Облака Mail" Сергей Прокудин.