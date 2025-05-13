Сегодня Азербайджан выступит в первом полуфинале «Евровидения 2025»

Сегодня в швейцарском Базеле состоится первый полуфинал 69-го международного песенного конкурса "Евровидение".

Как передает Day.Az, группа Mamagama, представляющая нашу страну на конкурсе, получит 10й порядковый номер. Ее участники выйдут на европейскую сцену с динамичной и энергичной песней Run with U. Слова песни принадлежат Асафу Мишиеву, музыка - Асафу Мишиеву, Гасану Гейдару и Роману Зилианеву.

В первом полуфинале, наряду с Азербайджаном, будут состязаться представители Эстонии, Исландии, Польши, Португалии, Словении, Швеции, Украины, Албании, Бельгии, Хорватии, Кипра, Нидерландов, Норвегии и Сан-Марино.

По итогам полуфинала будут определены 10 счастливчиков, которые продолжат борьбу за главный приз. Конкурс, который будет транслироваться в прямом эфире по Общественному телевидению, начнется в 23:00 по местному времени. Комментаторами полуфинала будут музыкальный продюсер, музыкант и педагог Эльнара Халилова, а также теле- и радиоведущий Ага Надиров.

Отметим, что второй полуфинал конкурса состоится 15 мая, а финал - 17-го числа.