Дело Роберта Кочаряна: длинная очередь оказавшихся в идиотском положении

Автор: Акпер Гасанов

Вчера Генпрокуратура Армении выступила с требованием конфисковать имущество второго президента этой страны Роберта Кочаряна и его семьи. Речь идёт о 22 объектах недвижимости, миллионах долларов, участии в компаниях и иных значительных активах. Ряд армянских СМИ, особенно приближенных к действующей армянской власти, по сути открыто анонсируют будущий арест Кочаряна.

Вот и телеграм-канал "Баграмян 26" добавляет, что и за пределами Армении у Кочаряна есть много чего - от банковских счетов до недвижимости. Там подчеркивают, что "речь о "существе", которое попало в Армению в одном турецком свитере". Ну а в итоге выдается следующее: "ненасытная жадность в купе с безграничной подлостью, а расплатились мы все, но только не он..., надеемся пока!!".

То есть, как видим, намек на то, что Роберту Кочаряну грозит арест - более, чем прозрачный. И вот тут возникает длинный ряд вопросов. Начиная с того, как отреагируют так называемые международные правозащитные организации, которые традиционно обрушиваются с огульной критикой против Азербайджана. Али Инсанов, бывший министр здравоохранения, и Фархад Алиев, бывший министр экономического развития, были арестованы в 2005 году. Их, в итоге, обвиняли в коррупции.

Международные правозащитные организации, включая Human Rights Watch и Amnesty International, осудили эти аресты как "часть более широкой кампании по подавлению гражданского общества в Азербайджане". Они выразили обеспокоенность по поводу "политически мотивированных преследований". И это при том, что вся наша страна увидела колоссальные богатства А.Инсанова. И при том, что о его коррумпированности слагались легенды.

Напоминаю об этом по причине того, что те же самые Human Rights Watch и Amnesty International заткнулись ныне, когда имеет место, как ни крути, совершенно очевидный пример политически мотивированного преследования главного оппонента действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. И публикации в провластных армянских СМИ это лишь более, чем ярко доказывают.

Это - одна сторона вопроса. Есть и другая. Действительно, за годы своего правления (1998-2008) Роберт Кочарян выстроил систему личной преданности, в которой государственные ресурсы бесстыдно перераспределялись между приближенными. Захват ключевых экономических секторов, приватизация в пользу "своих", контроль над судами и силовыми структурами - всё это было частью его правления. Его имя напрямую связано с созданием олигархической модели, где власть и бизнес были не просто сплетены - они стали неотличимы.

Помимо коррупции, на совести Кочаряна - кровь собственных сограждан. 1 марта 2008 года в Ереване силовики жестоко разогнали мирных демонстрантов, протестовавших против фальсификации президентских выборов. Погибли 10 человек. Президент Кочарян тогда, вместо диалога с обществом, выбрал путь насилия. И вот здесь встает главный вопрос: как в обществе, которое помнит годы президентства Роберта Кочаряна, нашлись граждане, готовые снова голосовать за него?!

Напомню, что на внеочередных парламентских выборах 2021 года блок "Армения", возглавляемый Кочаряном, получил более 20% голосов. Это, если говорить более точно, свыше 268.000 человек.

Поддержка с их стороны человека, запятнанного кровью и коррупцией, - это участие в сохранении безнаказанности. Это поддержка всех преступлений, совершенных Кочаряном против азербайджанского и армянского народов.

Не меньше вопросов вызывает и отношение международного сообщества. Лидеры ведущих стран мира , политики рангом ниже, высокопоставленные дипломаты - сколько раз они жали руку Кочаряну, подписывали с ним соглашения, улыбались на совместных фото? Да, все они считали нормой общение с тем, кто заявил о "генетической несовместимости азербайджанского и армянского народов". Кто лично участвовал в оккупации азербайджанских территорий и в их последующем грабеже.

Кто улыбался и жал руку тому, убивал и свой собственный народ, кто грабил его в промышленных масштабах. Каково всем им сейчас, когда Генпрокуратура Армении озвучивает список имущества Кочарянов, которое собирается конфисковать? В идиотском же, мягко говоря, положении они все оказались. Каково резюме? Оно очень простое. В мире, где демократия и права человека часто становятся лишь удобной риторикой, поддержка или равнодушие к таким фигурам, как Роберт Кочарян, подрывает доверие к самой идее международной справедливости.