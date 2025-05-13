https://news.day.az/world/1752381.html Мощное землетрясение в Тибете - ВИДЕО В Тибете произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В январе более 120 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло примерно в 240 км от сегодняшнего эпицентра.
Мощное землетрясение в Тибете - ВИДЕО
В Тибете произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В январе более 120 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло примерно в 240 км от сегодняшнего эпицентра.
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