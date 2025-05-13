Трамп пригрозил Ирану

США могут свести экспорт иранской нефти к нулю в случае отказа Тегерана от ядерной сделки.

Как передает Day.Az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

"Если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь... у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю", - подчеркнул лидер США.