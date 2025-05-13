https://news.day.az/world/1752477.html Трамп пригрозил Ирану США могут свести экспорт иранской нефти к нулю в случае отказа Тегерана от ядерной сделки. Как передает Day.Az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. "Если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь...
Трамп пригрозил Ирану
США могут свести экспорт иранской нефти к нулю в случае отказа Тегерана от ядерной сделки.
Как передает Day.Az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
"Если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь... у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю", - подчеркнул лидер США.
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