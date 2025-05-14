Часть одного из районов Баку временно останется без света

В Сабунчинском районе Баку сегодня ожидаются временные отключения электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", перебои связаны с плановыми работами по реконструкции, которые проводятся на территории Управления энергоснабжения и сбыта района.

По предоставленной информации, 14 мая с 10:00 до 14:00 электроснабжение будет приостановлено в поселке Бакиханов, на улице Явера Алиева, а также в населённых пунктах, расположенных поблизости от железнодорожной линии.

После завершения работ качество электроснабжения в этих районах значительно улучшится.