В Армении погиб очередной военнослужащий

Армянский военнослужащий умер от удара током.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Армении.

Инцидент произошел утром 13 мая в одной из воинских частей.

Карен Аветисян умер от удара током.

Для выяснения обстоятельств случившегося начато расследование.