https://news.day.az/world/1752422.html В Армении погиб очередной военнослужащий Армянский военнослужащий умер от удара током. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Армении. Инцидент произошел утром 13 мая в одной из воинских частей. Карен Аветисян умер от удара током. Для выяснения обстоятельств случившегося начато расследование.
В Армении погиб очередной военнослужащий
Армянский военнослужащий умер от удара током.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Армении.
Инцидент произошел утром 13 мая в одной из воинских частей.
Карен Аветисян умер от удара током.
Для выяснения обстоятельств случившегося начато расследование.
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