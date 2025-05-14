Кардиолог назвал причины возникновения тромбов

По данным ВОЗ, около 70% населения планеты сталкивается с тромбозами. Ежегодно они становятся причиной гибели миллионов людей по всему миру и нередко приводят к инвалидности.

Как передает Day.Az, сердечно-сосудистый хирург "СМ-Клиника" Кирилл Лахмай рассказал "Известиям", почему возникают тромбы и как вовремя распознать эту опасную патологию.

Тромбообразование - это естественный процесс, позволяющий организму защититься от кровопотери. При повреждении кровеносных сосудов кровяной сгусток (тромб) закрывает место повреждения и тем самым предотвращает проникновение инфекции. Однако специалист предупредил, что при нарушении гемостаза (природный механизм свертывания крови) тромбы могут образовываться спонтанно, нарушая кровоснабжение органов и тканей.

"Наиболее часто у пациентов выявляют так называемые красные тромбы (образованы из красных клеток крови - тромбоцитов и эритроцитов). Особенность таких тромбов в том, что они появляются в глубоких и поверхностных венах с замедленным кровотоком и в момент наибольшей свертываемости крови", - объяснил специалист.

Он уточнил, что красные тромбы являются виновниками таких распространенных заболеваний, как варикоз и тромбофлебит, вызывающих воспалительные процессы в сосудах и их деформацию.

Еще один вид - белые тромбы, названные так из-за присутствия в их составе лейкоцитов. Такие тромбы, как объяснил сердечно-сосудистый хирург, формируются обычно в артериях головного мозга, сердечной мышцы, почек, легкого и венах конечностей. В них кровь движется с большой скоростью и огромным давлением. Иногда в крупных венах и артериях могут образоваться смешанные слоистые тромбы - они состоят из элементов белого и красного тромбов, часто в местах повреждений сосудов.

По словам врача, для пациентов особую опасность представляют отрыв тромбов и их перемещение по кровотоку. В таком подвижном состоянии они могут полностью перекрыть просвет сосудов и вызвать нарушения мозгового кровообращения, развитие инсультов, инфаркт миокарда и кишечника, острую почечную недостаточность, ишемию верхних и нижних конечностей, а в случае их образования в легочных артериях - тромбоэмболию.

Специалист подчеркнул, что образование тромбов в венах и артериях - жизнеугрожающее состояние. В зависимости от степени выраженности проблемы врачи применяют разные варианты терапии: лекарственные препараты (антикоагулянты и антиагреганты) или хирургическое вмешательство.

"Для оценки риска тромбоза и контроля за свертываемостью крови пациентам рекомендуется проходить ряд исследований. Ключевыми являются общий анализ крови, коагулограмма и анализы на факторы свертывания. Если у врачей есть подозрение на уже сформировавшийся тромб, пациентам дополнительно назначается ультразвуковое исследование сосудов", - резюмировал Лахмай.

Врач дополнил, что такой подход позволяет своевременно обнаружить проблему и принять необходимые меры для предотвращения опасных осложнений. Ранняя диагностика и контроль показателей крови являются важной частью профилактики тромбоза.