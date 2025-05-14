На Солнце произошла сверхмощная вспышка

На Солнце произошла вспышка класса X1.2, сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ) им. Федорова.

"В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4079 (N07W81) зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 19 минут", - говорится в сообщении, передает Day.Az.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.

Согласно прогнозу космической погоды от института, солнечная активность будет характеризоваться от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х. Геомагнитное поле - спокойное, радиационная обстановка - невозмущенная. В течение суток возможны ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.