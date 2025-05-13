Венгрия продолжает подготовку к Гран-при Формулы 1

На 40-м Гран-при Формулы 1 Lenovo, который пройдет в Венгрии, ожидается полный аншлаг. По этой причине главное здание и основная трибуна будут полностью обновлены спустя почти четыре десятилетия, что позволит большему количеству людей посмотреть гонку в лучших условиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал президент и генеральный директор Hungaroring Sport Plc. Жолт Дюлай. "Более тысячи человек ежедневно трудятся, чтобы Хунгароринг засиял во всей красе. Что касается главного здания, то структурные работы были завершены в конце февраля. На первом этаже работы находятся на разных стадиях завершения - возведены гаражные ворота, ведутся механические и электрические работы, а также установлены разделительные сетки", - сказал он.

Новая главная крыша уже построена. Сборная конструкция трибуны полностью закончена, элементы лестницы почти все на месте, осталось только установить кресла. Внешний вид здания будет выглядеть полностью готовым к Гран-при Венгрии 2025 года, но пока по назначению будут использоваться только боксы и первый этаж, а медиа-центр и управление гонкой будут располагаться на временной площадке. Трасса будет полностью достроена к Гран-при Венгрии 2026 года - со следующего года она станет крупнейшим в стране спортивным сооружением и местом проведения масштабных мероприятий.