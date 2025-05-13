Азербайджан и Турция расширяют научно-образовательное взаимодействие

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турции профессором Талатом Джанболатом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что турецкие гости, совершающие визит в рамках зарубежной ознакомительной поездки, сначала побывали на Аллее почетного захоронения, где возложили цветы на могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, а также посетили Шехидляр хиябаны и Мемориал турецким воинам-освободителям, где возложили цветы, почтив их светлую память.

Приветствовав гостей на встрече, состоявшейся в Генеральном штабе Азербайджанской армии, генерал-полковник К.Велиев выразил удовлетворение возможностью видеть их в нашей стране.

Начальник Генерального штаба отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на общности истории, культуры и ценностей, играют важную роль в обеспечении безопасности и развитии двух братских стран. Было подчеркнуто, что двустороннее сотрудничество, достигшее уровня стратегического партнерства, способствует стабильности и процветанию в регионе. Первый заместитель министра отметил, что развитие сотрудничества в области военного образования, как и в других областях, создает широкие возможности для реализации инновационных проектов.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, профессор Т.Джанболат рассказал о благотворном влиянии взаимных визитов и встреч на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в области военного образования. Отмечалась необходимость обмена научными знаниями и опытом.

Затем турецкая делегация встретилась с советником министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Бахтияром Эрсаем.

На встрече стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам совместных проектов, направленных на подготовку профессиональных кадров, а также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.