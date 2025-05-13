Орбан недоволен политикой ЕС
Европейский союз (ЕС) не приветствует плюрализм мнений, в "брюссельском оркестре" можно играть только одну мелодию, а инакомыслящих наказывают и пытаются свергнуть.
Как передает Day.Az, таким образом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Евросоюза в своем аккаунте социальной сети Х.
"В брюссельском оркестре разрешена только одна мелодия. Если вы исполните другую - они урежут финансирование вашей страны, очернят правительство и еще попытаются поставить на ваше место марионетку. Каков результат? ЕС в кризисе", - заявил глава венгерского правительства.
Орбан отметил, что от такой политики "страдают сами европейцы, которые платят за это высокую цену". Он подчеркнул, что подобный сценарий событий "больше не может продолжаться".
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