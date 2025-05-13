https://news.day.az/society/1752363.html Меняется дата отчета Кабмина Милли Меджлису В Азербайджане меняется дата отчета Кабинета Министров Милли Меджлису. Как сообщает Day.Az, соответствующий законопроект включен в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 16 мая.
Меняется дата отчета Кабмина Милли Меджлису
В Азербайджане меняется дата отчета Кабинета Министров Милли Меджлису.
Как сообщает Day.Az, соответствующий законопроект включен в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 16 мая. Речь идёт о законопроекте О внесении изменений в Конституционный Закон Азербайджанской Республики "О дополнительных гарантиях права Милли Меджлиса Азербайджанской Республики решать вопрос о доверии Кабинету министров Азербайджанской Республики".
Согласно действующему закону, Кабинет Министров предоставляет отчёт о своей работе на пятом заседании весенней сессии парламента.
Новый законопроект предлагает установить чёткий крайний срок - до 31 марта каждого года.
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