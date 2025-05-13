США призывают страны НАТО увеличить оборонные расходы

Американская администрация настаивает на том, что страны - участницы Организации Североатлантического договора (НАТО) должны повысить свои расходы на оборону до 5% ВВП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на онлайн-брифинге постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

Его спросили, будет ли Вашингтон продолжать требовать от членов альянса расходов на оборону в 5% ВВП или на самом деле он таким образом хочет договориться до значения в 3,5% ВВП. "Нет, 5% - это наша цифра. Мы просим наших союзников инвестировать в свою оборону, как они это делают, чтобы они были готовы противостоять любой угрозе и выполнять обязательства по коллективной обороне и самообороне <...>, а это требует инвестиций в размере 5% [ВВП] на расходы, связанные с обороной", - ответил дипломат.

Американский дипломат прокомментировал также возможные основные темы саммита НАТО. "Мы сосредоточены на плане оборонных инвестиций, и, знаете, кроме этого, ничего другого нет. Я думаю, мы также поговорим о таких вопросах, как война на Украине. Но трудно сказать, как будет развиваться ситуация, поскольку потенциальные мирные переговоры могут состояться уже в этот четверг", - сказал Уитэкер. Он добавил, что укрепление военно-промышленного комплекса стран альянса также будет одной из тем саммита в Гааге. При этом Уитэкер подчеркнул, что главным является вопрос увеличения расходов членов блока на оборону.

Согласно ежегодному отчету НАТО, расходы альянса на оборону в 2024 году составили более $1,3 трлн, на $123 млрд больше, чем в 2023 году. Из них $818 млрд пришлись на США. Доля европейских членов НАТО и Канады составила $468 млрд. За последние 10 лет, как отмечается в отчете, совокупные военные расходы членов НАТО увеличились на $700 млрд.

НАТО в 2014 году поставила задачу довести военные расходы всех стран альянса до 2% их ВВП в течение 10 лет. Как указано в докладе, эту задачу выполнили 22 из 32 членов организации. Ожидается, что на саммите в Гааге в конце июня будет установлена новая планка военных расходов, которая может превысить 5%.