Джавид Абдуллаев оценил гидропотенциал освобожденных от оккупации территорий
На освобожденных территориях Азербайджана реализуются крупные проекты.
Как передает Day.Az, об этом сказал директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Джавид Абдуллаев на конференции, посвященной перспективам развития "умных сел" и состоявшейся в Баку в рамках 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки "Caspian Agro".
"В настоящее время мы с компанией bp продолжаем работу над проектом солнечной электростанции, строительство которой мы начали очень интенсивными темпами. В то же время имеют особое значение станции мощностью 100 мегаватт, которые мы построим в Джебраиле. Освобожденные от оккупации территории имеют большой гидропотенциал. В этом направлении также ожидается ввод в эксплуатацию станций мощностью около 500 мегаватт", - сказал он.
Кроме того, по его словам, уже проводится работа по превращению Нахчывана в зону "зеленой" энергии. "К разработке этой концепции была привлечена одна из ведущих мировых компаний. Планируем вскоре провести презентацию этой концепции", - сказал Д. Абдуллаев.
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