Анар Алакбаров: «По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Зангиланская мечеть была представлена на Венецианской архитектурной биеннале»
Зангиланская мечеть, восстановленная после долгих лет разрушения, была представлена на XIX Венецианской архитектурной биеннале. Экспонирование мечети на престижной международной архитектурной платформе впервые в истории участия Азербайджана демонстрирует стремление к культурному возрождению Карабаха и сохранению национальной идентичности через архитектуру.
В интервью Trend помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров подчеркнул важность этого события: "По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Зангиланская мечеть была представлена на Венецианской архитектурной биеннале. Это живая демонстрация мировому сообществу возвращения культуры, веры и исторической памяти на освобожденные земли Азербайджана", - отметил он.
По словам Алакбарова, Зангиланская мечеть, восстановленная после десятилетий разрушения, стала воплощением архитектурной философии, объединяющей историческое наследие и современные подходы. В течение почти трех десятилетий оккупации на освобожденных ныне территориях Азербайджана были уничтожены жилые дома, инфраструктура, разграблены природные ресурсы, осквернены памятники истории, культуры и религии. В частности, мечеть в Зангилане в период оккупации использовалась в качестве хлева для скота.
После освобождения оккупированных территорий в рамках проектов восстановления исторических, религиозных и культурных памятников в Карабахе начались строительно-восстановительные работы и в Зангиланской мечети. Рядом с сохранившейся исторической мечетью была построена новая мечеть, которая сегодня демонстрируется миру как символ духовного и архитектурного возрождения освобожденных территорий.
Отметим, что на XIX Архитектурной биеннале наша страна представлена павильоном "Равновесие. Мотивы Азербайджана", организованным Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана при поддержке посольства Азербайджана в Италии.
Экспозиция национального павильона включает значимые проекты последних лет, отражающие динамичное развитие азербайджанской архитектуры, - "Белый Город Баку", "Парк Победы" и "Зангиланская мечеть".
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