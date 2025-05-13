Период расцвета государства Кызылбашской державы Сефевидов на театральной сцене

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя на завершающей стадии находятся репетиции спектакля "Şah Abbas Namə" (Повествование о Шахе Аббасе), поставленного по пьесе "Шахнаме" известного писателя-драматурга Ильгара Фахми, сообщили Day.Az в пресс-службе театра .

Постановка, представляющая собой историческую драму в двух действиях, посвящена периоду расцвета государства Сефевидов - Кызылбашей. Главным режиссёром спектакля является заслуженный артист Ниджат Кязымов, сценограф - Мустафа Мустафаев, композитор - Азер Гаджиалескеров, режиссёр - Сабина Мамедзаде, ассистент режиссёра - Фуад Джавадзаде.

Четырёхчастная историко-психологическая драма "Шах Аббас-наме" охватывает время, когда Сефевидская империя достигла своего военного, экономического и политического расцвета. В центре повествования - восхождение к власти шестнадцатилетнего Шаха Аббаса, его борьба за расширение границ государства, сохранение территориальной целостности, а также внутренние дворцовые конфликты и кровавые столкновения. Будучи одной из самых ярких и противоречивых фигур в истории, Шах Аббас даже в последние дни своей жизни принимал холодные и беспощадные решения - ради будущего государства и сохранения власти.

Премьера спектакля состоится 21 и 22 июня.

В спектакле играют - народный артист Гурбан Исмайлов, заслуженные артисты Ниджат Кязымов, Эльнур Керимов, Нофел Велиев, Эльнур Гусейнов, Расим Джафар, а также актёры Сянан Кязымлы, Нияз Гасымов, Метлеб Абушов, Керем Хадызаде, Айдын Дамиров, Анар Сейфуллаев, Джейхун Мамедов, Эльшан Гаджибабаев, Рамиль Мамедов, Вахид Оруджоглу, Эльшан Шыхалиев, Манаф Дадашов, Рашад Сафаров, Эльгюн Яхьяев, Анар Сафиев, Ильхан Садыгов, Нурлан Сулейманлы, Гусейн Байрамов, Рамиг Насиров, Таир Исмайлов, Вугар Мамедалиев, Халиг Бекиров, Хилал Дамиров, Эльдар Иманов, Яшар Гейдарлы, Сабина Мамедзаде, Халида Альмамедова и другие.

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